Станкович о двух ассистах Пруцева с ЦСКА: «Он профессионал высочайшего уровня, не встречал таких. Всегда все делает на 300%»
В субботу «Спартак» в гостевом матче 14‑го тура МИР РПЛ обыграл армейцев со счетом 2:0. Пруцев отметился двумя результативными передачами.
– Чем пытались удивить Николича? Вы давно знакомы.
– Мы всегда работаем над деталями, делаем корректировки от игры к игре. Ребята были великолепны, нечего добавить. В перерыве нечего было сказать – они были на высоте. Горжусь ими. С Марко мы дружим и уважаем друг друга. Сюрпризов не было.
– Как вам игра Пруцева? Он отдал две голевые передачи.
– Я уже говорил, что Пруцев – профессионал высочайшего уровня, не встречал таких. Он всегда все делает на 300%. Сегодня лучшими игроками могли быть все, все выложились на полную.
В таких ситуациях и формируется команда. Я спокоен, с ребятами нет ничего невозможного», – сказал главный тренер «Спартака».
Пруцев – герой победы «Спартака» над ЦСКА. Но это печальный уровень дерби
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