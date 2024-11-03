Станкович о двух ассистах Пруцева с ЦСКА: «Он профессионал высочайшего уровня, не встречал таких. Всегда все делает на 300%»

Деян Станкович похвалил Данила Пруцева после матча с ЦСКА.

В субботу «Спартак» в гостевом матче 14‑го тура МИР РПЛ обыграл армейцев со счетом 2:0. Пруцев отметился двумя результативными передачами.

– Чем пытались удивить Николича? Вы давно знакомы.

– Мы всегда работаем над деталями, делаем корректировки от игры к игре. Ребята были великолепны, нечего добавить. В перерыве нечего было сказать – они были на высоте. Горжусь ими. С Марко мы дружим и уважаем друг друга. Сюрпризов не было.

– Как вам игра Пруцева? Он отдал две голевые передачи.

– Я уже говорил, что Пруцев – профессионал высочайшего уровня, не встречал таких. Он всегда все делает на 300%. Сегодня лучшими игроками могли быть все, все выложились на полную.

В таких ситуациях и формируется команда. Я спокоен, с ребятами нет ничего невозможного», – сказал главный тренер «Спартака».

Пруцев – герой победы «Спартака» над ЦСКА. Но это печальный уровень дерби