Кисляк о матче со «Спартаком»: «Противник спровоцировал драку. Ну, фол, так играйте дальше!»

Матвей Кисляк прокомментировал стычку в матче со «Спартаком».

ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ . Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

– Большой день, это событие. Началась заварушка, матч страстей. Не стоило, наверное, так раздавать красные, это было лишнее. Но в таком накале…

– Кто спровоцировал драку?

– Противник спровоцировал. Ну, фол, так играйте дальше! Организовали стычку. Надо играть в футбол.

– Персонально играли против Барко?

– Так вышло по эпизоду.

– В моменте с Барко ты сфолил или играл в мяч?

– Всегда стараюсь играть в мяч, но так вышло, что сфолил, – сказал полузащитник ЦСКА.

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо