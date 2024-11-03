Кисляк о матче со «Спартаком»: «Противник спровоцировал драку. Ну, фол, так играйте дальше!»
ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
– Большой день, это событие. Началась заварушка, матч страстей. Не стоило, наверное, так раздавать красные, это было лишнее. Но в таком накале…
– Кто спровоцировал драку?
– Противник спровоцировал. Ну, фол, так играйте дальше! Организовали стычку. Надо играть в футбол.
– Персонально играли против Барко?
– Так вышло по эпизоду.
– В моменте с Барко ты сфолил или играл в мяч?
– Всегда стараюсь играть в мяч, но так вышло, что сфолил, – сказал полузащитник ЦСКА.
Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо
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