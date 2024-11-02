Владислав Радимов критически оценил уровень игры ЦСКА в матче со «Спартаком».

Команда под руководством Марко Николича дома проиграла со счетом 0:2 в матче 14-го тура Мир РПЛ .

«Спартак» сыграл в свою силу и сыграл грамотно. Но у ЦСКА полная импотенция в атаке. Один момент со стандарта – это все, что они умудрились создать. И самое главное, что они не понимали, как вскрывать эту оборону.

Ни через фланги, имея двух нападающих, не стали делать прострелы, ни длинными передачами. В моем понимании ЦСКА абсолютно двигается не в том направлении по сравнению с тем, что хотелось бы увидеть», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.

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