Владислав Радимов: «У ЦСКА полная импотенция в атаке. Один момент со стандарта – все, что умудрились создать. Они не понимали, как вскрывать оборону «Спартака»
Владислав Радимов критически оценил уровень игры ЦСКА в матче со «Спартаком».
Команда под руководством Марко Николича дома проиграла со счетом 0:2 в матче 14-го тура Мир РПЛ.
«Спартак» сыграл в свою силу и сыграл грамотно. Но у ЦСКА полная импотенция в атаке. Один момент со стандарта – это все, что они умудрились создать. И самое главное, что они не понимали, как вскрывать эту оборону.
Ни через фланги, имея двух нападающих, не стали делать прострелы, ни длинными передачами. В моем понимании ЦСКА абсолютно двигается не в том направлении по сравнению с тем, что хотелось бы увидеть», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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