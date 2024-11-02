У ЦСКА первое поражение за 10 матчей – от «Спартака»

ЦСКА проиграл впервые с сентября.

Армейцы на своем поле проиграли «Спартаку » (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ .

Таким образом, прервалась девятиматчевая серия ЦСКА без поражений. Было 6 побед и 3 ничьих.

До «Спартака» команда Марко Николича в последний раз проигрывала «Зениту» в чемпионате России 14 сентября.