У ЦСКА первое поражение за 10 матчей – от «Спартака»
ЦСКА проиграл впервые с сентября.
Армейцы на своем поле проиграли «Спартаку» (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ.
Таким образом, прервалась девятиматчевая серия ЦСКА без поражений. Было 6 побед и 3 ничьих.
До «Спартака» команда Марко Николича в последний раз проигрывала «Зениту» в чемпионате России 14 сентября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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