Владислав Радимов: «ЦСКА размажет «Спартак». Без вариантов. Матч завершится 3:1»
Владислав Радимов считает, что ЦСКА размажет «Спартак» в матче Мир РПЛ.
Игра состоится в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:45 по московскому времени.
– Какую борьбу мы увидим в дерби? Что Станкович предложит ЦСКА?
– ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов. Мы это видели и в матчах с «Локомотивом», и «Краснодаром». Против таких команд шансов у «Спартака» нет. Матч завершится со счетом 3:1 в пользу ЦСКА, – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.
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