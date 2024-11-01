Владислав Радимов: «ЦСКА размажет «Спартак». Без вариантов. Матч завершится 3:1»

Владислав Радимов считает, что ЦСКА размажет «Спартак» в матче Мир РПЛ.

Игра состоится в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:45 по московскому времени.

– Какую борьбу мы увидим в дерби? Что Станкович предложит ЦСКА?

– ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов. Мы это видели и в матчах с «Локомотивом», и «Краснодаром». Против таких команд шансов у «Спартака » нет. Матч завершится со счетом 3:1 в пользу ЦСКА, – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.