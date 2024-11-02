«Спартак» опередил ЦСКА в таблице РПЛ, победив армейцев в личной встрече

«Спартак» обошел ЦСКА в таблице Мир РПЛ.

В 14-м туре чемпионата России красно-белые победили армейцев со счетом 2:0.

Команда Деяна Станковича поднялась на 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков и опередив ЦСКА , у которого 24 балла.

В следующем туре Мир РПЛ красно-белые встретятся с «Акроном ». ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов».