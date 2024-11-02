«Спартак» опередил ЦСКА в таблице РПЛ, победив армейцев в личной встрече
«Спартак» обошел ЦСКА в таблице Мир РПЛ.
В 14-м туре чемпионата России красно-белые победили армейцев со счетом 2:0.
Команда Деяна Станковича поднялась на 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков и опередив ЦСКА, у которого 24 балла.
В следующем туре Мир РПЛ красно-белые встретятся с «Акроном». ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов».
Опубликовал: Алексей Белоус
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