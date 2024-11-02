Апелляционный комитет РФС сократил штраф Клаудиньо за мат с 250 тысяч рублей до 60 тысяч
Штраф Клаудиньо за мат сократили.
После матча 5-го тура Мир РПЛ против «Химок» (1:1) полузащитник «Зенита» выругался на русском языке рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым, уходя в подтрибунное помещение.
КДК РФС принял решение не дисквалифицировать бразильского футболиста. И назначил штраф 250 тысяч рублей.
В четверг, 31 октября, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором рассмотрели жалобу «Зенита» на решение КДК РФС от 23 августа.
Жалобу «Зенита» удовлетворили. Штраф сократили до 60 тысяч рублей.
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