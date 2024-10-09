Радимов предложил устроить матч сборной России с бразильцами из РПЛ: «У нас их достаточно. И все это с бразильским флагом, гимном и красивым антуражем»
«Для меня самый памятный и и яркий в моем исполнении матч за сборную – в 1996 году против тогдашних чемпионов мира бразильцев, вместе с Кафу, Роналдо, Леонардо и Жарделом. Я тогда заработал пенальти и забил сам, а наша сборная с действующими чемпионами мира сыграла вничью – хороший результат.
Сейчас, по всем понятным причинам, найти спарринг для нашей сборной – задача практически невыполнимая, и критиковать РФС за это может только человек, который очень слабо понимает, как наш футбол (да и мир в целом) устроен.
Но мне кажется, если пофантазировать, матч сборной России против Бразилии можно воссоздать самостоятельно. В нашем чемпионате бразильских игроков достаточно. Давайте прикинем.
В ворота вернем Гильерме, будет красиво и символично, быть может это станет и прощальной игрой человека, который родился и вырос в Бразилии, но свое сердце и многие годы карьеры отдал нашей стране. В обороне Келлвен, Нино, Роша и Дуглас Сантос. В центре поля Вендел, Клаудиньо, Бителло. Впереди Педро, Артур и Виллиан Жозе. На замене Мантуан, Мойзес, Родригао, Костанца, Роналдо, Виктор Са, Диего Коста, Тормена, Маркиньос, Ориньо,
И все это с бразильским флагом, гимном и красивым антуражем, а также, уверен, полными трибунами. А если еще и позвать бывших бразильских звезд легионеров, как то недавно делал «Спартак», таких как Робсон, Веллитон, Ари, то получится вообще шикарный праздник. Что думаете?
P.S. Хотел в список ветеранов включить Вагнер Лава, но оказалось этот неугомонный еще играет! 😜» – написал бывший игрок «Зенита» и сборной России в телеграм-канале.
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