«#####, #####, сука». Клаудиньо выругался рядом с судьей после 1:1 с «Химками»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия судьи Клаудиньо брань контент Футбол

Клаудиньо нецензурно выругался, уходя с поля после матча с «Химками».

Игра 5‑го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. «Зенит» потерял первые очки новом в сезоне.

Бразилец, имеющий гражданство РФ, произнес фразу «##### (нафиг), ##### (блин), сука» рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым, уходя в подтрибунное помещение.

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75 комментариев
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Тест на гражданство прошёл.
+204
-2
+202
А мы возмущаемся, что они русский не учат! Вон как литературно!)) даже знает когда применить
+129
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Ответ vit ka
Weekend ребусов
уикэнд rebusov
+95
-1
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Weekend ребусов
+85
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Судьи половину фолов на нём не свистят. Есть на что материться.
Сегодня откровенно за футболку его тянули, когда Клауд убегал от защитника. но судья, естественно, не увидел.
+86
-26
+60
Ответ Зелёный гопник
Назовёте слово сразу ?
Получите приз: бан на 3 суток
+47
0
+47
А тут ещё сомневались насчёт его гражданства. Наш живчик🐘
+34
-1
+33
Ответ Glukinho
уикэнд rebusov
Уикэнд Ребусов
+23
0
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Ответ Vitor Dia
Судьи половину фолов на нём не свистят. Есть на что материться. Сегодня откровенно за футболку его тянули, когда Клауд убегал от защитника. но судья, естественно, не увидел.
и такие фолы бесят больше всего. Хотя любая затяжка футболки должна караться желтой.
+26
-4
+22
Откройте буквы «Н» и «Б»
+22
-3
+19
Обрусел😁
+17
-2
+15
Это вам не Марио Фернандес. Желание учиться есть, сразу видно. Диалоги с арбитрами уже может вести!
+12
0
+12
Мокрый сегодня обосрался со свистком поэтому по делу
+14
-5
+9
Ответ Vitor Dia
Судьи половину фолов на нём не свистят. Есть на что материться. Сегодня откровенно за футболку его тянули, когда Клауд убегал от защитника. но судья, естественно, не увидел.
Сейчас тебе москвичи расскажут, что на нем не было фолов
+26
-18
+8
Ответ Roman Araslanov
Откройте буквы «Н» и «Б»
Назовёте слово сразу ?
+8
0
+8
Ответ pavlenko_15
А мы возмущаемся, что они русский не учат! Вон как литературно!)) даже знает когда применить
Такой какой есть и его не сломать)
+11
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+6
Сразу видно,наш,русский. смотрел вчера Андреева.
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0
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Ответ MoussaDoumbia
Уикэнд Ребусов
так зовут человека, штри###щего ругательства
+6
0
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Ответ pavlenko_15
А мы возмущаемся, что они русский не учат! Вон как литературно!)) даже знает когда применить
из культурной столицы как никак
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Насколько Фернандес тупой все таки был
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Ответ vit ka
Weekend ребусов
Уик### Ребу###
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Ответ XavIniesta2008-2015
Школа Данни ?
у Данни поэтишнее вышло, тем более при пустом стадионе и еще с жестом!
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Выдать паспорт Кла!.. А, стоп.
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настоящий русский бразилец
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Ответ vit ka
Weekend ребусов
Загадочные выходные...)
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А - Ассимиляция
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Вот что значит, великий русский язык. Освоил, молодец.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А тут ещё сомневались насчёт его гражданства. Наш живчик🐘
наш слоняра
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"Порке но те кайяс, пендехо" – парировал арбитр.
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Ответ Алексей Ватолин
Надеюсь, инспектор матча записал данный инцидент и к игроку будут применены соответствующие санкции. Примеры из других клубов уже были.
Ага, Сперцяна удалили в матче с Факелом, а подождите, сказали же что он не в адрес судьи а от злости на свои неудачные действия. Хотя пресловутый админресурс работает только в адрес соперников Зенита...
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