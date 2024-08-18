«#####, #####, сука». Клаудиньо выругался рядом с судьей после 1:1 с «Химками»
Клаудиньо нецензурно выругался, уходя с поля после матча с «Химками».
Игра 5‑го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. «Зенит» потерял первые очки новом в сезоне.
Бразилец, имеющий гражданство РФ, произнес фразу «##### (нафиг), ##### (блин), сука» рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым, уходя в подтрибунное помещение.
Сегодня откровенно за футболку его тянули, когда Клауд убегал от защитника. но судья, естественно, не увидел.