Роналду не забивает в трех матчах подряд. У него было 12 голов в 13 матчах сезона до этого
Криштиану Роналду не забивает в трех матчах подряд.
В пятницу форвард «Аль-Насра» не смог отметиться голом в игре саудовской лиги с «Аль-Хилалем» (1:1). Ранее Роналду также не смог забить в матче Кубка короля Саудовской Аравии и в азиатской Лиге чемпионов.
Примечательно, что до этой серии у Роналду было 12 голов в 13 матчах за клуб и сборную.
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