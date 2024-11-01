Роналду не забивает в трех матчах подряд. У него было 12 голов в 13 матчах сезона до этого

Криштиану Роналду не забивает в трех матчах подряд.

В пятницу форвард «Аль-Насра» не смог отметиться голом в игре саудовской лиги с «Аль-Хилалем» (1:1). Ранее Роналду также не смог забить в матче Кубка короля Саудовской Аравии и в азиатской Лиге чемпионов.

Примечательно, что до этой серии у Роналду было 12 голов в 13 матчах за клуб и сборную.