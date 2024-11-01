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Миралем Пьянич: «У Роналду потрясающая сила духа, которую не найти ни у кого. Месси совершенно другой, простой. Кажется, он говорит: «Забью сегодня 3 мяча», потом выходит и забивает»

Миралем Пьянич сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Полузащитник ЦСКА в прошлом выступал за «Барселону» и «Ювентус».

– Ты играл в одной команде и с Месси, и с Роналду, поэтому вечный вопрос: кто из них круче?

– Сложно ответить, но, безусловно, это лучшие футболисты, которых мы могли видеть за последние 20 лет. Тут без всяких сомнений. У меня была возможность играть с каждым из них, и мне нравилось, как они выкладываются. Я лично убедился в их профессионализме. Мне было приятно делить с ними одну раздевалку.

– Расскажи по одной истории про Лионеля и про Криштиану.

– Криштиану очень трудолюбивый. Он каждый день заботился о своем теле, о каждой детали, поэтому я совсем не удивляюсь, что он и сейчас находится в такой прекрасной форме. Да, у него бывали и неудачные игры. Если мяч после его удара летит мимо, он не бросает играть. У него потрясающая сила духа, которую вы не найдете ни у кого.

А Месси совершенно другой, он простой. Мне кажется, когда он просыпается, то говорит себе: «Я забью сегодня три мяча». Потом выходит на поле и забивает три. Феномен! Когда ты наблюдаешь за ним, постоянно говоришь: «Вау!». И дальше просто наслаждаешься каждой тренировкой с ним, – рассказал Пьянич.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ЦСКА
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