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Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали «Месси, Месси» в адрес Роналду во время матча с «Аль-Насром». Криштиану показал им большой палец

Фанаты «Аль-Хилаля» пытались спровоцировать Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» принимает «Аль-Хилаль» в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, перерыв).

На 33-й минуте форвард хозяев Криштиану Роналду пробил головой выше ворот. В этот момент болельщики соперников начали скандировать «Месси, Месси».

Роналду показал им большой палец.

Фанаты повторили кричалку, когда португалец получил желтую карточку.

Чант «Месси-Месси» изводит Роналду. А откуда он взялся?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoКриштиану Роналду
logoМЛС
logoЛионель Месси
болельщики
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
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