Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали «Месси, Месси» в адрес Роналду во время матча с «Аль-Насром». Криштиану показал им большой палец
Фанаты «Аль-Хилаля» пытались спровоцировать Криштиану Роналду.
«Аль-Наср» принимает «Аль-Хилаль» в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, перерыв).
На 33-й минуте форвард хозяев Криштиану Роналду пробил головой выше ворот. В этот момент болельщики соперников начали скандировать «Месси, Месси».
Роналду показал им большой палец.
Фанаты повторили кричалку, когда португалец получил желтую карточку.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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