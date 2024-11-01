Канчельскис про Аморима в «МЮ»: «Роналду взяли из «Спортинга», и он сделал себе имя в Манчестере. Надеемся, что Рубен вытащит клуб из кризиса»

Андрей Канчельскис высказался о назначении Рубена Аморима в «МЮ».

Португальский специалист, работавший в «Спортинге», назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Помните, как молодого Роналду взяли из «Спортинга », и он сделал себе имя в Манчестере.

Будем надеяться, что с Аморимом будет так же и он вытащит клуб из кризиса. Сейчас ситуация очень сложная.

Думаю, клуб ждет масштабная зимняя трансферная кампания», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Андрей Канчельскис .