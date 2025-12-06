Судьи не засчитали гол Тюкавина «Спартаку» на 6-й минуте из-за офсайда. ВАР подтвердил решение
Судьи не засчитали гол нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче со «Спартаком».
Команды проводят матч в рамках 18-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).
На 6-й минуте Тюкавин получил мяч в штрафной площади соперника после вбрасывания аута. Он поразил ворота красно-белых, но боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд.
Видеоассистенты главного арбитра Инала Танашева посмотрели повтор и подтвердили это решение на 7-й минуте.
Отметим, что к 19-й минуте в трансляции не показали повтор с офсайдными линиями.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
