Судьи не засчитали гол Тюкавина «Спартаку» на 6-й минуте из-за офсайда. ВАР подтвердил решение

Судьи не засчитали гол «Динамо «Спартаку».

Команды проводят матч в рамках 18-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

На 6-й минуте Тюкавин получил мяч в штрафной площади соперника после вбрасывания аута. Он поразил ворота красно-белых, но боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд.

Видеоассистенты главного арбитра Инала Танашева посмотрели повтор и подтвердили это решение на 7-й минуте.

Отметим, что к 19-й минуте в трансляции не показали повтор с офсайдными линиями.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

