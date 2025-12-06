Губернатор Ростовской области: «Альба остается в «Ростове», мы объявили в раздевалке!»

Губернатор Ростовской области: Альба остается в «Ростове».

Джонатан Альба остается во главе «Ростова », сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Сразу после матча с «Рубином» (2:0) стало известно, что испанский специалист остается в команде.

«Джонатан Альба остается в «Ростове», мы только что объявили в раздевалке!» – сказал Слюсарь.

На зимнюю паузу в Мир РПЛ «Ростов» уходит, набрав 21 очко. В таблице чемпионата команда располагается на 10-м месте.