Губернатор Ростовской области: «Альба остается в «Ростове», мы объявили в раздевалке!»
Губернатор Ростовской области: Альба остается в «Ростове».
Джонатан Альба остается во главе «Ростова», сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Сразу после матча с «Рубином» (2:0) стало известно, что испанский специалист остается в команде.
«Джонатан Альба остается в «Ростове», мы только что объявили в раздевалке!» – сказал Слюсарь.
На зимнюю паузу в Мир РПЛ «Ростов» уходит, набрав 21 очко. В таблице чемпионата команда располагается на 10-м месте.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости