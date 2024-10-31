Каррагер назвал Роналду лучшим вингером в истории, ван Бастена – нападающим, Джеррарда – полузащитником, Барези – защитником, Саутолла – вратарем
Джейми Каррагер назвал лучших игроков всех времен на каждой позиции.
Бывшего защитника «Ливерпуля» попросили назвать лучших вратаря, защитника, полузащитника, вингера и нападающего в истории футбола.
Каррагер выделил Криштиану Роналду как лучшего вингера, а Марко ван Бастена – как лучшего нападающего, предпочтя его бразильцу Роналдо.
Бывшего партнера по «Ливерпулю» Стивена Джеррарда он назвал лучшим хавбеком, Франко Барези – лучшим защитником.
Лучшим голкипером экс-защитник считает Невилла Саутолла, большую часть карьеры выступавшего за «Эвертон».
Каррагер назвал Холанда лучшим нападающим мира, Винисиуса – лучшим вингером, Родри – полузащитником, ван Дейка – защитником и Куртуа – лучшим вратарем среди действующих игроков
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Give me Sport
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