Каррагер назвал Роналду лучшим вингером в истории, ван Бастена – нападающим, Джеррарда – полузащитником, Барези – защитником, Саутолла – вратарем

Джейми Каррагер назвал лучших игроков всех времен на каждой позиции.

Бывшего защитника «Ливерпуля » попросили назвать лучших вратаря, защитника, полузащитника, вингера и нападающего в истории футбола.

Каррагер выделил Криштиану Роналду как лучшего вингера, а Марко ван Бастена – как лучшего нападающего, предпочтя его бразильцу Роналдо.

Бывшего партнера по «Ливерпулю» Стивена Джеррарда он назвал лучшим хавбеком, Франко Барези – лучшим защитником.

Лучшим голкипером экс-защитник считает Невилла Саутолла, большую часть карьеры выступавшего за «Эвертон ».

Каррагер назвал Холанда лучшим нападающим мира, Винисиуса – лучшим вингером, Родри – полузащитником, ван Дейка – защитником и Куртуа – лучшим вратарем среди действующих игроков