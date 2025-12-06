Повтор отмененного гола Тюкавина «Спартаку» с офсайдными линиями показали через 15 минут после эпизода. Кадр был в эфире пару секунд
Повтор отмененного гола «Динамо» в дерби со «Спартаком» показали через 15 минут.
Повтор отмененного гола «Динамо» в дерби со «Спартаком» показали по ходу трансляции только через 15 минут.
Красно-белые принимают бело-голубых в 18-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Гол форварда гостей Константина Тюкавина на 7-й минуте не засчитали из-за офсайда, ВАР подтвердил решение.
В эфире «Матч ТВ» повтор этого эпизода с офсайдными линиями показали через 15 минут после эпизода. Этот кадр был на экране всего несколько секунд.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
