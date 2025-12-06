«Жить надо верой. Верой в наш футбол!» На стадионе «Спартака» вывесили баннер в память о Симоняне перед дерби, состоялось лазерное шоу
«Спартак» и РФС почтили память Никиты Симоняна.
«Спартак» и Российский футбольный союз почтили память Никиты Симоняна перед матчем с «Динамо».
На стадионе перед игрой Мир РПЛ состоялось лазерное шоу в память о лучшем бомбардире в истории красно-белых Проекция на поле было основана на архивных кадрах из жизни Симоняна: годы его молодости, этапы спортивной карьеры, значимые голы и великие цитаты о футболе.
Кроме того, был вывешен баннер с изображением Симоняна и надписью «Жить надо верой в наш футбол».
Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.
Изображения: пресс-служба РФС
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал РПЛ
