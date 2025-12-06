«Жить надо верой. Верой в наш футбол!» На стадионе «Спартака» вывесили баннер в память о Симоняне перед дерби, состоялось лазерное шоу

«Спартак» и РФС почтили память Никиты Симоняна.

«Спартак » и Российский футбольный союз почтили память Никиты Симоняна перед матчем с «Динамо ».

На стадионе перед игрой Мир РПЛ состоялось лазерное шоу в память о лучшем бомбардире в истории красно-белых Проекция на поле было основана на архивных кадрах из жизни Симоняна: годы его молодости, этапы спортивной карьеры, значимые голы и великие цитаты о футболе.

Кроме того, был вывешен баннер с изображением Симоняна и надписью «Жить надо верой в наш футбол».

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

Изображения: пресс-служба РФС