«Арсенал» проиграл впервые за 19 матчей – «Астон Вилле». Поражений не было с августа
«Арсенал» проиграл впервые за 19 матчей.
Прервалась серия матчей без поражений «Арсенала».
Сегодня команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле» в 15-м туре АПЛ (1:2).
Это первое поражение «канониров» с 31 августа – тогда они проиграли «Ливерпулю» (0:1). С тех пор лондонцы одержали 15 побед, а также трижды сыграли вничью.
10 декабря «Арсенал» встретится с «Брюгге» в Лиге чемпионов.
