«Арсенал» проиграл впервые за 19 матчей – «Астон Вилле». Поражений не было с августа

«Арсенал» проиграл впервые за 19 матчей.

Прервалась серия матчей без поражений «Арсенала».

Сегодня команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле » в 15-м туре АПЛ (1:2).

Это первое поражение «канониров» с 31 августа – тогда они проиграли «Ливерпулю» (0:1). С тех пор лондонцы одержали 15 побед, а также трижды сыграли вничью.

10 декабря «Арсенал » встретится с «Брюгге» в Лиге чемпионов.