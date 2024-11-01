Чант «Месси-Месси» изводит Роналду. А откуда он взялся?

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В Саудовской Аравии главное дерби: «Аль-Наср» Криштиану Роналду в пятницу примет доминатора лиги – «Аль-Хилаль». Результат очень важен: команда португальца может сократить отставание до трех очков или отстать на девять. После вылета из Кубка короля у «Аль-Насра» нет права на провал.

Лионель Месси в этом момент будет далеко за океаном, но его наверняка вспомнят на стадионе в Эр-Рияде. Выводить Криша из себя чантами про аргентинца – одно из главных развлечений болельщиков «Аль-Хилаля». И не только их.

Роналду провоцировали кричалкой еще на Евро-2012. В ответ он вспомнил вылет Месси из Кубка Америки

Принципиальное соперничество Роналду и Месси зародилось в конце нулевых. Возможно, болельщики использовали прием с провокационным чантом уже тогда, но максимально заметно получилось осенью 2011-го. В стыках за выход на чемпионат Европы португальцы попали на Боснию – и кричалка «Месси-Месси» зазвучала, когда игроков встречали в аэропорту Сараево.

На предматчевой тренировке боснийские фанаты продолжили бесить Роналду – вновь кричали про Лео, свистели и светили лазером в глаза, на что Криш ответил факом .

Сама игра завершилась нулевой ничьей, а вот в домашней ответке лидер португальцев уже стрельнул дублем (6:2). Возможно, потому что никто не нервировал.

На самом Евро кричалку подхватили фаны других команд. Ее заряжали немцы у дверей отеля сборной Португалии перед стартовым матчем. На стадионе песнопения продолжились, а Германия в итоге победила 1:0.

Во втором матче включились уже болельщики Дании. Португальцы выиграли 3:2, но Роналду сыграл неубедительно и после матча вспылил в интервью:

«Ты знаешь, где он [Месси] был в это время в прошлом году? Знаешь? Его выбили из Кубка Америки в его собственной стране. Я думаю, что это хуже, не так ли?»

Лучше бы он тогда промолчал. А так – кричалка навсегда засела в его уши. Она раздавались во время матчей против Албании, Кипра, Марокко, Люксембурга, Швеции и даже в парижском финале Евро-2016, когда Роналду получил травму.

На ЧМ-2022 «Месси-Месси» активно выкрикивали во время матча Португалии и Южной Кореи. Один из корейских фанатов объяснил эту логику так: «В 2019-м «Ювентус» приехал в Корею на товарищеский матч, и все ждали, что Роналду сыграет. А он не вышел , и много его фанатов посчитали это неподобающим поведением. Так что сейчас в Корее больше фанатов Лео».

Португалец часто отвечал забитыми голами, но что самое неприятное для него, кричалка перекинулась и на клубный футбол: неважно, матчи против «Жироны», «Лудогорца» или «Лацио» – имя Месси преследовало Криштиану вне зависимости от страны или турнира.

Арабские фанаты впервые опробовали чант в деле во время клубного ЧМ-2017, который проходил в ОАЭ. В полуфинале местная «Аль-Джазира» проиграла «Реалу» 1:2 – фанаты скандировали «Месси-Месси». Роналду, разумеется, забил.

«Здесь я, а не Месси». В «Аль-Насре» Криштиану особенно чувствителен к чанту

В Саудовской Аравии Роналду еще больше занервничал. А это значит, что и кричалок стало больше.

Апрель-2023: португалец устроил скандал после поражения от «Аль-Хилаля» (0:2), схватившись за пах в ответ на «Месси-Месси» с трибун.

В стране даже звучали призывы к депортации звезды, но обошлось вообще без последствий. Дисциплинарный и этический комитет федерации сослался на то, что может принять только кадры официального вещателя, а в трансляцию момент не попал.

Октябрь-2023: кричалку подхватили уже фаны «Аль-Иттифака»: Роналду ответил жестом Аршавина – поднес палец к губам, призвав закрыть рты. И добавил успокоительных жестов рукой. А когда Садьо Мане забил победный, Криш тут же подбежал к болельщикам соперника и приложил руку к уху.

Декабрь-2023: после 0:3 от «Аль-Хилаля» Роналду отреагировал на «Месси-Месси» спокойнее: улыбнулся и отправил фанатам несколько воздушных поцелуев.

Февраль-2024: болельщики пошли дальше – вспоминали Месси каждый раз, когда Криш касался мяча. И португалец вновь реагировал эмоционально: прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси».

Да, это вновь «Аль-Хилаль» и вновь поражение 0:2. Несмотря на товарищеский статус Riyadh Season Cup, Роналду переполняли эмоции и после матча он вытворял неприличное: поднял прилетевший в него шарф «Аль-Хилаля», засунул в шорты и несколько секунд имитировал вытирающие движения.

Февраль-2024: выездной матч с «Аль-Шабабом» (3:2), Криш забил с пенальти, но настроение не улучшилось. После кричалки про Месси понесло: сначала показал, что прислушивается, а потом подергал рукой в районе паха.

На этот раз федерация дисквалифицировала Роналду на один матч, хотя он и назвал жест «выражением силы и победы».

Март-2024: «Месси-Месси» подхватили уже в ОАЭ на матче азиатской ЛЧ. Криш на этот раз не отреагировал, но местный «Аль-Айн» победил 1:0.

Апрель-2024: Криштиану уступал «Аль-Хилалю» 0:2 и вновь сорвался : ткнул локтем в лицо сопернику, замахивался на арбитра, поймал красную. Удаляли форварда «Аль-Насра» под крики «Месси, Месси».

Май-2024 : очередное поражение от «Аль-Хилаля» – на этот раз по пенальти в финале Кубка Короля. Чант про Месси развеселил даже сидевшего на трибунах Неймара.

Работает ли обратная кричалка?

Месси периодически тоже напоминают о Криштиану. Например, «Роналду-Роналду» скандировали, когда Лео приехал на «Олд-Траффорд» в 2019-м. В прошлом сезоне кричалку в основном использовали в североамериканской ЛЧ: сначала отличились болельщики «Нэшвилла» (и быстро прекратили, так как аргентинец именно в этот момент забил гол), затем победу таким образом отпраздновали фанаты мексиканского «Монтеррея».

Правда, никакой реакции от Месси они так и не дождались.

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Фото: eastnews.ru /AA/ABACA