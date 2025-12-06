Арутюнянц передал 49% акций «Ростова» правительству Ростовской области. Губернатор подтвердил
Арташес Арутюнянц передал региону акции «Ростова».
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что бывший президент «Ростова» Арташес Арутюнянц передал правительству региона 49% акций клуба.
«С клубом все будет нормально. Акции уже передали. Планируем работать на ростовский футбол, на результат», – сказал Слюсарь.
«Ростов» в данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко после 18 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
