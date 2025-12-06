«Астон Вилла» выиграла 7 матчей подряд. Отставание от «Арсенала» в таблице АПЛ – 3 очка

«Астон Вилла» выиграла 7 матчей подряд.

Сегодня команда тренера Унаи Эмери выиграла у «Арсенала» (2:1) в 15-м туре АПЛ.

На данный момент «Астон Вилла» идет второй в таблице Премьер-лиги, на 3 очка отставая от «Арсенала».