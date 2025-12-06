«Астон Вилла» выиграла 7 матчей подряд. Отставание от «Арсенала» в таблице АПЛ – 3 очка
«Астон Вилла» выиграла 7 матчей подряд.
«Астон Вилла» одержала 7 побед подряд во всех турнирах.
Сегодня команда тренера Унаи Эмери выиграла у «Арсенала» (2:1) в 15-м туре АПЛ.
На данный момент «Астон Вилла» идет второй в таблице Премьер-лиги, на 3 очка отставая от «Арсенала».
