Осипенко забил в свои ворота после прострела Солари в матче «Спартак» – «Динамо».
Максим Осипенко отметился автоголом в матче «Спартак» – «Динамо».
На 19-й минуте защитник бело-голубых Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота после прострела Пабло Солари.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры (1:0, первый тайм).
