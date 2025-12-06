Осипенко забил в свои ворота после прострела Солари в матче «Спартак» – «Динамо».

Максим Осипенко отметился автоголом в матче «Спартак » – «Динамо ». На 19-й минуте защитник бело-голубых Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота после прострела Пабло Солари . Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры (1:0, первый тайм).