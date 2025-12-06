Роналду, Месси, Роналдо, Зидан, Роналдиньо, Нойер, Рамос, Модрич – в сборной лучших игроков всех времен от Крооса
Тони Кроос включил Роналду и Месси в сборную лучших игроков всех времен.
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос составил символическую сборную лучших игроков в истории по его версии.
Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Паоло Мальдини, Филипп Лам;
Полузащитники: Зинедин Зидан, Лионель Месси, Лука Модрич;
Нападающие: Криштиану Роналду, Роналдо, Роналдиньо.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1397 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Тони Крооса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости