Роналду, Месси, Роналдо, Зидан, Роналдиньо, Нойер, Рамос, Модрич – в сборной лучших игроков всех времен от Крооса

Тони Кроос включил Роналду и Месси в сборную лучших игроков всех времен.

Бывший полузащитник «Реала » Тони Кроос составил символическую сборную лучших игроков в истории по его версии. Вратарь : Мануэль Нойер ; Защитники : Марсело , Серхио Рамос , Паоло Мальдини, Филипп Лам; Полузащитники : Зинедин Зидан, Лионель Месси, Лука Модрич; Нападающие : Криштиану Роналду, Роналдо, Роналдиньо.