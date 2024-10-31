«Это уже какое-то извращение». Быстров о том, что Россия может сыграть со второй командой Брунея

Владимир Быстров назвал «извращением» матч России с полупрофессионалами Брунея.

Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили , что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа». РФС завил : «Согласно договору, соперник должен быть представлен первой сборной».

Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет эту игру. Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

«Я тогда тоже могу выйти против сборной России. Сейчас в Дубае соберу ребят, тут есть неплохие. И можем тоже сыграть против сборной России. Думаю, прикольно будет.

Только нам нужны особые правила: обратные замены, 15 человек на поле и 3 вратаря. Шансов у нас не будет, но сыграть мы можем. Так что мы, сборная солянка, готовы. С Брунеем тоже можем побороться.

Честно, когда играем с такими сборными, это уже какое-то извращение над футболом», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Быстров .