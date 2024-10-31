«Это уже какое-то извращение». Быстров о том, что Россия может сыграть со второй командой Брунея
Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили, что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа». РФС завил: «Согласно договору, соперник должен быть представлен первой сборной».
Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет эту игру. Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
«Я тогда тоже могу выйти против сборной России. Сейчас в Дубае соберу ребят, тут есть неплохие. И можем тоже сыграть против сборной России. Думаю, прикольно будет.
Только нам нужны особые правила: обратные замены, 15 человек на поле и 3 вратаря. Шансов у нас не будет, но сыграть мы можем. Так что мы, сборная солянка, готовы. С Брунеем тоже можем побороться.
Честно, когда играем с такими сборными, это уже какое-то извращение над футболом», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Быстров.
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