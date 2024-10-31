Бруней отправит полупрофессионалов на матч с Россией. Букмекеры считают, что команда Карпина победит с разницей в 7-8 мячей

Сборная Брунея отправит вторую команду на матч против сборной России.

«Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов», – сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.

На открытии линии букмекеры принимали ставки на победу сборной России по форе (-4,5). Теперь линия увеличилась на три мяча – на успех команды Валерия Карпина с форой (-7,5) дают коэффициент 1.90. На чистую победу россиян поставить нельзя.

Матч состоится 15 ноября в Краснодаре.

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