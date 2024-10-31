РФС о второй команде Брунея в Краснодаре: «Мы пока не получали данных по составу их делегации»

В РФС отреагировали на то, что Бруней отправит в Россию полупрофессионалов.

Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили , что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа».

Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет эту игру. Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

«Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея», – сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.