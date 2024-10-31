РФС о второй команде Брунея в Краснодаре: «Мы пока не получали данных по составу их делегации»
В РФС отреагировали на то, что Бруней отправит в Россию полупрофессионалов.
Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили, что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа».
Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет эту игру. Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
«Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея», – сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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