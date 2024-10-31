Пригожин о Мостовом в роли эстрадного певца: «Я подумаю на этот счет, если он ко мне обратится»

Иосиф Пригожин оценил шансы Александра Мостового стать эстрадным певцом.

– Александра Мостового знаю, это же легенда! Он уже достаточно возрастной. Но сейчас многие, у кого заканчивается карьера в их профессии, почему-то идут в артисты.

Хотя это тяжелое попроще, здесь тоже надо быть профессионалом. Но если они так хотят, почему нет? Я не против. Хотите петь – пойте.

– Гипотетический вопрос. Если Александр обратится к вам, вы как продюсер поможете ему?

– Мне трудно сказать. У меня сейчас есть кем заниматься. Это надо спрашивать у него самого. Если он ко мне обратится, я подумаю на этот счет. Но точно не сейчас, – сказал музыкальный продюсер Пригожин.

Мостовой о стажировке в Госдуме у Журовой: «Приехать и пообщаться с хорошими людьми я всегда за, никаких проблем»