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Мостовой посетил тренировку «Амкала». Медиафутбольный клуб сделал ему подарок в честь дня тренера

Александр Мостовой приехал на тренировку «Амкала».

На занятии медиафутбольной команды, которую тренирует Виталий Панов, Мостовому вручили подарок в честь дня тренера.

Ранее «Спартак» отказал Мостовому в тренерской стажировке. 

Сейчас бывший полузащитник сборной России проходит обучение на тренера в РФС.

«Амкал» с первого места вышел в плей-офф Winline Кубка Медиалиги. В субботу 2 ноября медийный клуб сыграет в полуфинале с «Титаном».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала» 
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoВиталий Панов
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
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