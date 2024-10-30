Мостовой посетил тренировку «Амкала». Медиафутбольный клуб сделал ему подарок в честь дня тренера
Александр Мостовой приехал на тренировку «Амкала».
На занятии медиафутбольной команды, которую тренирует Виталий Панов, Мостовому вручили подарок в честь дня тренера.
Ранее «Спартак» отказал Мостовому в тренерской стажировке.
Сейчас бывший полузащитник сборной России проходит обучение на тренера в РФС.
«Амкал» с первого места вышел в плей-офф Winline Кубка Медиалиги. В субботу 2 ноября медийный клуб сыграет в полуфинале с «Титаном».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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