Мостовой посетил тренировку «Амкала». Медиафутбольный клуб сделал ему подарок в честь дня тренера

Александр Мостовой приехал на тренировку «Амкала».

На занятии медиафутбольной команды, которую тренирует Виталий Панов, Мостовому вручили подарок в честь дня тренера.

Ранее «Спартак » отказал Мостовому в тренерской стажировке.

Сейчас бывший полузащитник сборной России проходит обучение на тренера в РФС.

«Амкал » с первого места вышел в плей-офф Winline Кубка Медиалиги. В субботу 2 ноября медийный клуб сыграет в полуфинале с «Титаном».