Ханси Флик: «Не хочу говорить о «Реале». Только о «Барселоне». Важно смотреть на себя. Правильный настрой – не довольствоваться тем, что есть сейчас»

Ханс-Дитер Флик оценил преимущество «Барселоны» над «Реалом».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о преимуществе над «Реалом » в таблице Ла Лиги .

«Барселона » имеет 40 очков после 16 матчей, «Реал» набрал 36 баллов.

– Впереди долгий путь. Сейчас декабрь. Предстоит еще много сделать. Важно смотреть на себя. Есть вещи, которые мы можем сделать лучше.

Правильный настрой – не довольствоваться тем, что есть сейчас. Мы должны продолжать двигаться вперед. А финиш сезона покажет, что мы заработали.

– Вы понимаете ситуацию, в которой оказался Хаби Алонсо?

– Мы сосредоточены не на «Реале», а на «Барселоне». На сто процентов. Я сосредоточен на «Барселоне».

– Глядя на случай с Хаби Алонсо, считаете ли вы, что в футболе не хватает терпения?

– Это клише. Об этом можно долго говорить. Я не хочу говорить о «Реале». Только о «Барселоне», – сказал Ханси Флик .