Александр Мостовой: «Если Юран возглавит «Спортинг», пусть возьмет меня в штаб. Если к нам все кому не лень приезжают, то почему мы не можем поехать к ним?»
Александр Мостовой хотел бы поработать с Сергеем Юраном в Португалии.
Ранее бывший игрок «Бенфики» и «Порту» заявил о готовности возглавить «Спортинг» после ухода Рубена Аморима.
«Если Юран возглавит «Спортинг», пусть возьмет меня в штаб. Мы же с Сергеем вместе играли в Португалии. И дело не только в знании португальского языка. Если бы поступило предложение, то было бы замечательно.
В Португалии говорят, что лиссабонский клуб рассматривает кандидатуру Юрана? Ну и отлично! Вместе играли, вместе потренируем.
Если к нам все кому не лень приезжают, то почему мы, люди, которые играли в футбол, не можем поехать к ним?» – сказал экс-полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости