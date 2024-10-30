Попов о Мостовом: «Столько интервью – батареи на телефоне не хватит. Ему нравится быть в инфополе, как и всем нам, когда ощущаем себя бездельниками»
Алексей Попов назвал Александра Мостового самым медийным в российском футболе.
«Самый медийный в российском футболе – это Мостовой. Он больше всех дает интервью. Тут вариант один. Все его знают, кто-то его ненавидит за его откровения. Все остальные, видимо, делами занимаются.
У меня вообще бывает чувство, что он большинство этих интервью не давал. Тут батареи на телефоне не хватит (смеется).
Наверное, нравится ему быть в инфополе. Всем нам это нравится, когда мы ощущаем себя бездельниками (смеется). Посмотрите, как только работа появляется, любой тренер сразу пропадает из инфополя», – заявил бывший футболист «Рубина» и «Амкара» Попов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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