Мостовой о критике в адрес «Спартака»: «Я понимаю, когда футбольные люди еще что‑то говорят, но когда нефутбольные начинают из себя что‑то строить, умничать… Это беспредел»
Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка. В 13-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича обыграла «Пари НН» (2:0).
– После прошлых матчей болельщики и эксперты стали критиковать Станковича.
– Странно. Обычно говорят, что только Мостовой критикует. Мостовой всегда говорит правду, а потом люди думают, что он критикует. А тут ни с того ни с сего начали критиковать «Спартак». Что произошло?
Я понимаю, когда футбольные люди еще что‑то говорят, но когда нефутбольные начинают из себя что‑то строить, умничать… Это беспредел. Перед игрой с «Нижним Новгородом» была тревога. Могли не выиграть, тогда тучи бы сгустились. Сейчас смотрим в таблицу: пара побед – и «Спартак» уже в тройке. Матч с ЦСКА будет определяющим с точки зрения борьбы в таблице. Станкович работает, все нормально.
– Допускаете, что Станковича могли бы уволить, если бы не победа над «Пари НН»?
– Нет. А смысл тогда все это было затевать? Хотя в нашем футболе уже нечему удивляться. Иногда даже ваши вопросы ставят в тупик. С тренерами так: не получилось – ушел. У нас был Абаскаль, мучались два года. Сейчас он отдыхает, спасибо.
– Отставание 11 очков от первого места – это немного?
– Это уже много. У ЦСКА отстаивание в девять очков – это тоже много. Трем‑четырем командам можно предъявить такую претензию, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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