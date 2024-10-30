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  • Мостовой о критике в адрес «Спартака»: «Я понимаю, когда футбольные люди еще что‑то говорят, но когда нефутбольные начинают из себя что‑то строить, умничать… Это беспредел»
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Мостовой о критике в адрес «Спартака»: «Я понимаю, когда футбольные люди еще что‑то говорят, но когда нефутбольные начинают из себя что‑то строить, умничать… Это беспредел»

Александр Мостовой отреагировал на критику в адрес «Спартака».

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка. В 13-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича обыграла «Пари НН» (2:0). 

– После прошлых матчей болельщики и эксперты стали критиковать Станковича.

– Странно. Обычно говорят, что только Мостовой критикует. Мостовой всегда говорит правду, а потом люди думают, что он критикует. А тут ни с того ни с сего начали критиковать «Спартак». Что произошло?

Я понимаю, когда футбольные люди еще что‑то говорят, но когда нефутбольные начинают из себя что‑то строить, умничать… Это беспредел. Перед игрой с «Нижним Новгородом» была тревога. Могли не выиграть, тогда тучи бы сгустились. Сейчас смотрим в таблицу: пара побед – и «Спартак» уже в тройке. Матч с ЦСКА будет определяющим с точки зрения борьбы в таблице. Станкович работает, все нормально.

– Допускаете, что Станковича могли бы уволить, если бы не победа над «Пари НН»?

– Нет. А смысл тогда все это было затевать? Хотя в нашем футболе уже нечему удивляться. Иногда даже ваши вопросы ставят в тупик. С тренерами так: не получилось – ушел. У нас был Абаскаль, мучались два года. Сейчас он отдыхает, спасибо.

– Отставание 11 очков от первого места – это немного?

– Это уже много. У ЦСКА отстаивание в девять очков – это тоже много. Трем‑четырем командам можно предъявить такую претензию, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoПари НН
logoМатч ТВ
logoГильермо Абаскаль
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