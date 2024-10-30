Мостовой о дубле Овечкина: «Посмотрел, как Саша забивал. Резкие рывки, красивые броски – как будто ему лет 20»

Александр Мостовой высказался об игре Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс».

«Вашингтон» одержал победу со счетом 5:3. 39-летний Александр Овечкин забросил 856-ю и 857-ю шайбу в НХЛ и приблизился к Уэйну Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. Канадец лидирует, имея в активе 894 гола.

«Первое, что делаю, когда просыпаюсь, – читаю новости и смотрю обзоры НХЛ за завтраком. Конечно же, сразу увидел, что «Вашингтон» выиграл, Овечкин забил два, полез искать лучшие моменты.

Лучший матч Александра в сезоне? Применительно к игрокам такого уровня говорить о лучшей форме вообще не стоит. Какая она у него вообще, учитывая его мастерство? Другое дело, что посмотрел, как именно Саша забивал. Резкие рывки, красивые броски – как будто ему лет 20.

Сколько ему там осталось – 37? А ведь чемпионат только начался. Даже если в этом сезоне не побьет рекорд, в следующем однозначно сможет. Но лучше об этом особо не говорить. Когда человек проводит такую карьеру и устремляется к подобным высотам, лучше лишнего не сказать. Вот когда побьет, тогда и будет все вместе праздновать», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.