Рафинья о Ямале: «Он уже один из лучших в мире и будет таковым долгие годы»
Рафинья Диас считает, что Ламин Ямаль уже стал одним из лучших игроков мира.
«Я не сомневаюсь, что он далеко пойдет, мой мальчик.
Я видел его качества в первый год после приезда. Просто нужно было подождать, чтобы увидеть его магию.
Он уже один из лучших в мире и будет таковым долгие годы», – сказал бразильский полузащитник каталонцев Рафинья в интервью LoSimpleNoVale.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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