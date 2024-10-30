Рафинья о Ямале: «Он уже один из лучших в мире и будет таковым долгие годы»

Рафинья Диас считает, что Ламин Ямаль уже стал одним из лучших игроков мира.

«Я не сомневаюсь, что он далеко пойдет, мой мальчик.

Я видел его качества в первый год после приезда. Просто нужно было подождать, чтобы увидеть его магию.

Он уже один из лучших в мире и будет таковым долгие годы», – сказал бразильский полузащитник каталонцев Рафинья в интервью LoSimpleNoVale.