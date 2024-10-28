Ямаль о том, что Роналдо выиграл «Золотой мяч» в 21 год: «Было бы здорово провести такую карьеру»

Ламин Ямаль высказался о призе лучшему молодому игроку от France Football.

«Получить эту награду – честь для меня. Я хочу поблагодарить маму, папу и бабушку, которые всегда мне помогали. Также я хотел бы упомянуть своих тренеров, сборную, «Барселону», Луиса де ла Фуэнте, Хави. Да здравствует «Барселона »!

Большое спасибо всем моим партнерам. С нетерпением жду новых успехов.

Мне сказали [что Роналдо остается самым молодым обладателем «Золотого мяча»], было бы здорово провести такую карьеру, как у него», – отметил 17-летний вингер «Барселоны».

Роналдо получил награду в 1997 году. Тогда ему был 21 год.