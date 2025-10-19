У Кьезы 2 гола и 3 ассиста в 7 матчах – больше, чем за весь предыдущий сезон

Федерико Кьеза отметился результативным действием в третьем матче подряд.

Вингер «Ливерпуля » вышел на замену на 72-й минуте игры с «Манчестер Юнайтед » в 8-м туре АПЛ и на 78-й ассистировал Коди Гакпо – 1:1.

27 сентября итальянец после выхода на замену забил «Кристал Пэлас», а 23-го отдал два голевых паса в матче Кубка лиги с «Саутгемптоном».

Кьеза проводит седьмую игру в текущем сезоне. На его счету два гола и три голевых паса. За весь прошлый сезон он сумел отличиться всего дважды и сделал одну результативную передачу.

Подробно со статистикой Кьезы можно ознакомиться здесь .