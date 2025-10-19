У Кьезы 2 гола и 3 ассиста в 7 матчах – больше, чем за весь предыдущий сезон
Федерико Кьеза отметился результативным действием в третьем матче подряд.
Вингер «Ливерпуля» вышел на замену на 72-й минуте игры с «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ и на 78-й ассистировал Коди Гакпо – 1:1.
27 сентября итальянец после выхода на замену забил «Кристал Пэлас», а 23-го отдал два голевых паса в матче Кубка лиги с «Саутгемптоном».
Кьеза проводит седьмую игру в текущем сезоне. На его счету два гола и три голевых паса. За весь прошлый сезон он сумел отличиться всего дважды и сделал одну результативную передачу.
Подробно со статистикой Кьезы можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости