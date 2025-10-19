Сергей Семак: «Зенит» потерял много очков, особенно на выезде. Может, эмоций не хватало, не всегда состояние игроков было таким, как нужно. Потихоньку начинаем играть в победный футбол»
– У «Зенита» очень сильный состав и всегда сильные амбиции, направленные на чемпионство. Насколько сложно мотивировать ребят на матчи с соперниками из нижней части таблицы?
– Сегодня хорошо все вышли, старались и по движению, и по борьбе. Хорошая игра.
В этом чемпионате мы потеряли много очков, к сожалению, особенно на выезде, где нам чего-то не хватало. Может быть, тех же эмоций, или не всегда состояние игроков было таким, которое нужно, в силу разных причин. Где-то после сборной, где-то кто-то пропустил какое-то время, где-то травмы.
Сейчас более стабилен становится состав, и потихоньку команда начинает играть в тот футбол, который нам нужен для того, чтобы побеждать.
Настраивать… Все игроки выбрали такую профессию. И они, естественно, должны быть мотивированны. Это сложно, но сложно не значит невозможно, – сказал главный тренер «Зенита» после победы над «Сочи» (3:0).