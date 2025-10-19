Антон Миранчук из-за травмы заменен в 1-м тайме матча с «Ахматом». Гладышев вышел вместо хавбека «Динамо»

Антон Миранчук получил повреждение в игре с «Ахматом».

«Динамо » принимает грозненцев в 12-м туре Мир РПЛ (1:1, перерыв).

На 44-й минуте полузащитник хозяев дал понять, что не сможет продолжить встречу, и попросил замену. Вместо Антона Миранчука на поле появился Ярослав Гладышев .

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.