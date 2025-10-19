«Ахмат» не реализовал 7 из 10 последних пенальти в Мир РПЛ. Садулаев пробил выше ворот в матче с «Динамо»

«Ахмат» не забил «Динамо» с пенальти.

Команды встречаются в 12-м туре Мир РПЛ в Москве.

На 33-й минуте Бителло дернул Максима Сидорова за руку в штрафной «Динамо », и футболист грозненцев упал на газон. Главный судья Ранэль Зияков после изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Лечи Садулаев пробил с точки выше ворот.

«Ахмат » не реализовал 7 из 10 последних пенальти в Мир РПЛ . Ранее промахивались Дарко Тодорович, Даниил Уткин, Надер Гандри, Максим Самородов, Георгий Мелкадзе и тот же Садулаев.