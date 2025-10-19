Талалаев о 3:0: «Специалисты предрекали, что «Балтика» будет тормозить, но мы продолжаем тормозить пока. «Рубин» нас очень хорошо принял, мы ответили немного некрасиво»

Андрей Талалаев высказался о разгроме «Рубина» «Балтикой» (3:0) в Мир РПЛ.

– Перед матчем вы сказали, что даже тетя Раиса знает, что нужно закрыть Мирлинда Даку. Приоткройте завесу тайны, что за тетя Раиса?

– У нас тетя Зина на стадионе работает, у вас тетя Раиса. Вы этого не знали? Они очень хорошо разбираются в футболе. Все же футбольные специалисты нам предрекали, что мы сейчас будем тормозить и останавливаться, но мы продолжаем тормозить пока.

Мне вся игра понравилась. Нам пока тяжело цельно проходить все 90 минут. Мы проделали хорошую работу в Новогорске. Знаете, кумулятивный эффект такой. Первые игры после такой работы на усталости играют, ребята сыграли хорошо. Я надеюсь, вторая‑третья игра будет посвежее.

Нас очень хорошо приняли руководители «Рубина», спасибо за гостеприимство. Мы ответили немного некрасиво, но я думаю, что человеческие отношения будут продолжаться точно также. И футболистов во время матча только одна стычка была. Но мне не понравилось, что происходило на поле после счета 2:0. Незабитый пенальти «Рубина »? По мне, это не ключевой эпизод, – сказал главный тренер «Балтики».