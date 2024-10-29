Ламин Ямаль: «Надеюсь выиграть «Золотой мяч» как можно скорее. Главное – получать удовольствие, тогда все получается лучше»
Ламин Ямаль рассказал о планах выиграть «Золотой мяч».
В этом году 17-летний полузащитник «Барселоны» занял восьмое место в голосовании France Football, но получил приз лучшему молодому игроку мира.
«Надеюсь, я смогу выиграть «Золотой мяч» как можно скорее.
Главное – получать удовольствие, потому что когда ты получаешь удовольствие, все получается лучше», – сказал Ламин Ямаль в эфире Movistar Plus.
Ямаль о расизме в игре с «Реалом»: «Не нужно беспокоиться из-за глупостей. Если фанаты говорят такое, значит, ты очень хорош»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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