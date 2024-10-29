Ламин Ямаль: «Надеюсь выиграть «Золотой мяч» как можно скорее. Главное – получать удовольствие, тогда все получается лучше»

Ламин Ямаль рассказал о планах выиграть «Золотой мяч».

В этом году 17-летний полузащитник «Барселоны » занял восьмое место в голосовании France Football, но получил приз лучшему молодому игроку мира.

«Надеюсь, я смогу выиграть «Золотой мяч » как можно скорее.

Главное – получать удовольствие, потому что когда ты получаешь удовольствие, все получается лучше», – сказал Ламин Ямаль в эфире Movistar Plus.

Ямаль о расизме в игре с «Реалом»: «Не нужно беспокоиться из-за глупостей. Если фанаты говорят такое, значит, ты очень хорош»