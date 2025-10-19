  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о «Динамо»: «Большие проблемы в защите. Зайнутдинов – не защитник, Касерес – не футболист. Он играет в американский футбол. С этими оборончиками так и будут пропускать»
5

Пономарев о «Динамо»: «Большие проблемы в защите. Зайнутдинов – не защитник, Касерес – не футболист. Он играет в американский футбол. С этими оборончиками так и будут пропускать»

Владимир Пономарев недоволен защитниками «Динамо».

«У «Динамо» очень большие проблемы в защите. Зайнутдинов – не центральный защитник, Касерес – вообще не футболист. Он самоотверженный, да! Он играет за счет самоотверженности, пытается любым путем остановить нападающего, как угодно вообще. Это американский футбол.

А в принципе он вообще не соображает, как надо действовать на поле. Его обыграют, если он не схватится руками за туловище или за майку. Пока у Карпина эти оборончики будут играть, они так и будут все время пропускать», – заявил бывший защитник ЦСКА. 

«Динамо» сегодня примет «Ахмат» в 12-м туре Мир РПЛ. Начало – в 19:30 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Газета.Ru
logoДинамо Москва
logoХуан Касерес II
Владимир Алексеевич Пономарев
logoВалерий Карпин
logoБахтиер Зайнутдинов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев про Карпина: «Он очень мудрит, он ученик Романцева, у которого была идея, что в футбол можно научить играть дерево. Иногда кажется – искусство ради искусства»
18сегодня, 09:54
Ротенберг о матче «Динамо» – «Ахмат»: «Противостояние великих игроков и тренеров. Система Черчесова – выдержка, дисциплина. Мне ближе подход Карпина – тотальный футбол, прессинг»
36вчера, 19:08
Главные новости
Чемпионат России. «Динамо» против «Ахмата», «Зенит» победил «Сочи», «Балтика» разгромила «Рубин»
22541 минуту назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Сельтой»
432 минуты назадLive
АПЛ о решении Оливера не назначать пенальти в ворота «МЮ»: «Рука Диалло в естественном и оправданном положении»
1415 минут назад
«Балтика» выиграла три матча подряд с общим счетом 8:0. Команда Талалаева на 3 очка отстает от лидирующего в Мир РПЛ «Локомотива»
1926 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Фиорентину», «Аталанта» против «Лацио», «Ювентус» уступил «Комо» в гостях
9831 минуту назадLive
Проводите время в Телеграме с пользой – подписывайтесь на наш канал с актуальными вакансиями Спортса’’!
32 минуты назадВакансия
Гакпо попал в руку Диалло в штрафной «МЮ» – судья Оливер фол не зафиксировал
1935 минут назадФото
Мбемо забил «Ливерпулю» на 2-й минуте – это один из двух самых быстрых голов в истории матчей «МЮ» с «красными» в АПЛ и самый ранний на «Энфилде»
745 минут назад
Семак о судействе: «Много вопросов. Я был на встрече с тренерами, сто человек – и все об одном и том же говорят. Ответа, к сожалению, нет. Думаю, и судьи не понимают, где свистеть»
2552 минуты назад
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Мбемо забил на второй минуте! Онлайн-трансляция
118сегодня, 15:32Live
Ко всем новостям
Последние новости
Организаторы премии «Джентльмен года» о кричалке Мостового про «Спартак»: «Все люди совершали поступки, за которые стыдно. Не видим оснований для исключения Андрея из претендентов»
2 минуты назад
Капитан «Алании» об уходе команды с поля: «Ребята из «Велеса» не хотели бить пенальти, но им тренер сказал. Я ему потом сказал: «Голубая форма вам к лицу»
525 минут назад
«Балтика» разгромила «Рубин» на выезде – 3:0. Бориско отбил пенальти Даку при счете 0:2
2734 минуты назад
Первая лига. «КАМАЗ» уступил «Родине», «Челябинск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
939 минут назад
«Атланта» Миранчука уволила главного тренера Дейлу. Клуб не вышел в плей-офф МЛС
453 минуты назад
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» и «Фрайбург» сыграли 2:2, «Санкт-Паули» принимает «Хоффенхайм»
12сегодня, 15:30Live
«Динамо» – «Ахмат». Миранчук, Мелкадзе, Бителло играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
10сегодня, 15:25
Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Нантом», «Осер» против «Ренна», «Ланс» победил «Париж»
25сегодня, 15:15Live
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Неома», «Аль-Халидж» принимает «Аль-Рияд»
3сегодня, 15:10Live
Журналист As о Луисе Гарсии в «Спартаке»: «У него гораздо больше опыта, чем у Абаскаля, это разный уровень. Он почти всегда достигал целей с командами в Испании»
16сегодня, 15:01