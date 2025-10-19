Пономарев о «Динамо»: «Большие проблемы в защите. Зайнутдинов – не защитник, Касерес – не футболист. Он играет в американский футбол. С этими оборончиками так и будут пропускать»
Владимир Пономарев недоволен защитниками «Динамо».
«У «Динамо» очень большие проблемы в защите. Зайнутдинов – не центральный защитник, Касерес – вообще не футболист. Он самоотверженный, да! Он играет за счет самоотверженности, пытается любым путем остановить нападающего, как угодно вообще. Это американский футбол.
А в принципе он вообще не соображает, как надо действовать на поле. Его обыграют, если он не схватится руками за туловище или за майку. Пока у Карпина эти оборончики будут играть, они так и будут все время пропускать», – заявил бывший защитник ЦСКА.
«Динамо» сегодня примет «Ахмат» в 12-м туре Мир РПЛ. Начало – в 19:30 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Газета.Ru
