Родри о «Золотом мяче»: «Карвахаль заслуживает его. Ямаль скоро будет на этом месте»
Родри упомянул Дани Карвахаля и Ламина Ямаля после получения «Золотого мяча».
Полузащитник «Манчестер Сити» стал обладателем «Золотого мяча»-2024. Защитник «Реала» Карвахаль занял четвертое место, вингер «Барселоны» Ямаль стал восьмым и получил приз лучшему молодому игроку.
«Я хочу упомянуть Карвахаля, который получил ту же травму, что и я. Он заслуживает быть здесь, как и я.
А также того, кто скоро будет на этом месте, – Ламина», – сказал Родри.
Родри и Карвахаль порвали крестообразные связки колена: хавбек в сентябре, защитник в октябре.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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