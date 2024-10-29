Родри о «Золотом мяче»: «Карвахаль заслуживает его. Ямаль скоро будет на этом месте»

Родри упомянул Дани Карвахаля и Ламина Ямаля после получения «Золотого мяча».

Полузащитник «Манчестер Сити » стал обладателем «Золотого мяча»-2024. Защитник «Реала » Карвахаль занял четвертое место, вингер «Барселоны» Ямаль стал восьмым и получил приз лучшему молодому игроку.

«Я хочу упомянуть Карвахаля , который получил ту же травму, что и я. Он заслуживает быть здесь, как и я.

А также того, кто скоро будет на этом месте, – Ламина », – сказал Родри .

Родри и Карвахаль порвали крестообразные связки колена: хавбек в сентябре, защитник в октябре.