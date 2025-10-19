  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капитан «Алании» об уходе команды с поля: «Ребята из «Велеса» не хотели бить пенальти, но им тренер сказал. Я ему потом сказал: «Голубая форма вам к лицу»
Капитан «Алании» об уходе команды с поля: «Ребята из «Велеса» не хотели бить пенальти, но им тренер сказал. Я ему потом сказал: «Голубая форма вам к лицу»

Капитан «Алании» объяснил уход команды с поля в матче с «Велесом».

На 17-й минуте матча 14-го тура «Золота» Leon Второй лиги А главный судья Артем Харин назначил пенальти в ворота «Алании», с которым не согласились футболисты хозяев. После подтверждения решения тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел команду с поля, спустя пять минут она вернулась.

Во время исполнения пенальти голкипер «Алании» Давид Бязров даже не пытался отразить удар и подошел к одной из штанг, а после гола выбил мяч к центру поля.

Встреча закончилась победой «Велеса» (4:0). 

«Никакого фола с моей стороны не было. Дело вообще не в этом, а в том, что Цаллагов схватил мяч руками после завершения эпизода. Угловой был выполнен неправильно, и лайнсмен скомандовал главному: стоп-стоп, надо перебить! Свисток был уже во время подачи.

Ребята из «Велеса» вообще не хотели бить 11-метровый! Но тренер Стукалов им сказал: «Бейте!» Я ему после матча сказал: «Голубая форма вам, Алексей, к лицу». И в «Велесе» не нашлось ни одного игрока, кроме вратаря, который поступил бы как мужик», – сказал защитник «Алании» Алан Багаев.

