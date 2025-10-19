«Динамо» пропустило после ошибки Касереса – защитник бросил из аута назад, и Мелкадзе перехватил мяч. Форвард «Ахмата» забил на добивании после удара Самородова
«Динамо» пропустило после плохого аута Хуана Касереса.
Бело-голубые принимают «Ахмат» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1, первый тайм).
На 20-й минуте матч защитник «Динамо» вбросил мяч в сторону своих ворот из аута. Мяч перехватил Георгий Медкадзе, в результате чего «Ахмату» удалось развернуть быструю атаку.
Максим Самородов выбежал на выгодную позицию и пробил из штрафной. Курбан Расулов отразил удар, но Мелкадзе добил мяч рядом с линией ворот.
