«Динамо» пропустило после ошибки Касереса – защитник бросил из аута назад, и Мелкадзе перехватил мяч. Форвард «Ахмата» забил на добивании после удара Самородова

«Динамо» пропустило после плохого аута Хуана Касереса.

Бело-голубые принимают «Ахмат» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1, первый тайм).

На 20-й минуте матч защитник «Динамо » вбросил мяч в сторону своих ворот из аута. Мяч перехватил Георгий Медкадзе, в результате чего «Ахмату » удалось развернуть быструю атаку.

Максим Самородов выбежал на выгодную позицию и пробил из штрафной. Курбан Расулов отразил удар, но Мелкадзе добил мяч рядом с линией ворот.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»