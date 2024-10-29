Аморим – новый тренер «МЮ», за 10 млн евро. Его хотели многие топы АПЛ
Но ведь должен был заменить Пепа.
Официально: Рубен Аморим покинул «Спортинг» и станет главным тренером «Манчестер Юнайтед»! Португальский клуб подтвердил, что «МЮ» заплатит 10 млн евро компенсации.
Аморим уходит посреди сезона ради шанса в «Юнайтед». Английский клуб пока не делал заявлений – возможно, договариваются о последних деталях контракта.
Обещал привести «Спортинг» к историческому дублю – но выбрал «МЮ». За него второй раз платят 10 млн
Аморим не раз говорил, что его главная цель и мотивация в «Спортинге» – выиграть чемпионат Португалии два раза подряд. Клуб не добивался этого почти 70 лет!
Рубен уже дважды чемпион со «Спортингом»: выиграл в дебютном сезоне-2020/21 и вернул титул весной этого года.
В мае 2024-го Аморим обратился к фанатам во время празднования победы: «Они сказали, что «Спортинг» больше никогда не возьмет чемпионат дважды подряд. Посмотрим», – и эпично бросил микрофон.
«Спортинг» после девяти туров-2024/25 лидирует: на три очка выше «Порту». Достойная позиция для долгожданной защиты титула. Но если она и случится – уже без Аморима, возможность возглавить «Юнайтед» перевесила.
Летом The Athletic писал, что Рубен – один из тех, с кем общались боссы «Юнайтед». Правда, тогда о кандидатуру упоминали лишь вскользь, он явно был не в первой половине длинного списка. Про Томаса Тухеля, Томаса Франка, Гарета Саутгейта и Марку Силву говорили гораздо больше. Но сейчас, когда срочно понадобился вариант на замену Эрику тен Хагу, фаворитом внезапно стал Аморим.
Произошло все очень быстро. В понедельник Дэвид Орнштейн из The Athletic передавал, что «Юнайтед» обсуждает со «Спортингом» выкуп Аморима. Во вторник – официальное объявление от португальского клуба.
Это второй случай, когда за Аморима заплатили такую сумму.
Аморим второй раз вот так уходит за новым вызовом. В 2020-м амбиции Рубена оказались крупнее, чем краткосрочный успех с «Брагой».
Португалец возглавил кризисную команду в декабре 2019-го, и сразу задалось: в первом же матче размазал «Белененсеш» 7:1, через три недели обыграл «Порту» в финале Кубка Португалии (1:0). В феврале 2020-го «Брага» Аморима впервые за 65 лет победила «Бенфику» в гостях (1:0).
В «Браге» Рубен проиграл всего дважды: оба матча в 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:3 и 0:1).
4 марта Аморима забрал «Спортинг» – тоже был трансфер. Не дожидаясь лета, отдали 10 млн отступных – те же, что и сейчас платят из Англии. Молодой тренер принес четыре трофея: те два чемпионства, а также Кубок и Суперкубок Португалии.
Аморима хотели «Ливерпуль», «Сити», «Челси» и «Вест Хэм». Мог стать преемником Клоппа или Гвардиолы
Насколько Рубен Аморим востребованный, ясно из списка клубов, которые его рассматривали.
«Ман Сити». Португальца до этого дня обсуждали как одного из фаворитов на место Пепа Гвардиолы, если он все-таки уйдет следующим летом. По словам Джеймса Дакера из The Telegraph, будущий спортивный директор «Сити» Угу Виана (сейчас дорабатывает в «Спортинге») очень тесно общается с Аморимом и мог взять его с собой, когда сам приступит к работе в Манчестере. Флориан Плеттенберг тогда подтвердил: Аморим точно в списке кандидатов «Сити».
«Челси» в апреле 2024-го думал заменить португальцем Маурисио Почеттино, об этом писал Сами Мокбель из Daily Mail.
«Вест Хэм» был близок весной, дошло до нелепого. Рубен посреди сезона поехал в Лондон на переговоры, клуб хотел уволить Дэвида Мойеса в конце сезона и назначить португальца. В итоге Аморим отказался сам, а потом публично извинился:
«Моя поездка была ошибкой, я сделал это совсем не вовремя. Это было неправильно, особенно учитывая, что я так требователен к своим игрокам и всегда первым говорю, что действия каждого из них могут навредить команде. Я уже удалял игроков из состава за гораздо меньшие проступки. Я ошибся и должен принять это. Я объяснил все игрокам и персоналу. Пришло время двигаться дальше».
«Ливерпуль» рассматривал на роль преемника Юргена Клоппа. После отказа Хаби Алонсо переключились в том числе на португальца. Правда, в итоге клуб сам вышел из переговоров. Мелисса Редди из Sky Sports поясняет: «Ливерпульцам не подошло долгосрочное видение тренера, в особенности его игровой стиль с использованием трех центральных защитников».
Вероятно, «МЮ» схема 3-4-3 не смутила. The Telegraph передает, что Рубен не откажется от нее в АПЛ.
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Рубен Аморим, по данным Daily Mail, прилетит в Англию уже в среду. Португалец не будет вмешиваться в подготовку к кубковому матчу с «Лестером» – с командой отработает и.о. главного Руд ван Нистелрой.
А дальше – Аморим. И дебют против «Челси» в воскресенье.
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Тен Хаг заслужил увольнение. Но он не главная беда «МЮ»
Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Octavio Passos
Сейчас специально проверил - Златан из Барсы в Милан тогда за 32 млн евро перешел и это прям был топ-трансфер по деньгам.
UPD: Офтоп. В статье спортса про топ-трансферы 2010 года. "Давид Силва – 30 млн евро. Валенсия – Манчестер Сити. Супер талантливый полузащитник внезапно для общественности переехал в «Манчестер Сити» после семи лет в Испании. Он не играл важную роль в победе «Фурии Рохи» в Южной Африке, но будем надеяться, что он оправдает средства, вложенные в него, и поможет новому клубу завоевать место в четверке."
В четверке. Хех..
Мои поздравления фанам Юнайтед, которые более чем достаточно настрадались с момента ухода Моуриньо.
Клуб начал совершать правильные действия.