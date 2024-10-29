Аморим – новый тренер «МЮ», за 10 млн евро. Его хотели многие топы АПЛ

Но ведь должен был заменить Пепа.

Официально: Рубен Аморим покинул «Спортинг» и станет главным тренером «Манчестер Юнайтед»! Португальский клуб подтвердил, что «МЮ» заплатит 10 млн евро компенсации.

Аморим уходит посреди сезона ради шанса в «Юнайтед». Английский клуб пока не делал заявлений – возможно, договариваются о последних деталях контракта.

Обещал привести «Спортинг» к историческому дублю – но выбрал «МЮ». За него второй раз платят 10 млн

Аморим не раз говорил, что его главная цель и мотивация в «Спортинге» – выиграть чемпионат Португалии два раза подряд. Клуб не добивался этого почти 70 лет!

Рубен уже дважды чемпион со «Спортингом»: выиграл в дебютном сезоне-2020/21 и вернул титул весной этого года.

В мае 2024-го Аморим обратился к фанатам во время празднования победы: «Они сказали, что «Спортинг» больше никогда не возьмет чемпионат дважды подряд. Посмотрим», – и эпично бросил микрофон.

«Спортинг» после девяти туров-2024/25 лидирует: на три очка выше «Порту». Достойная позиция для долгожданной защиты титула. Но если она и случится – уже без Аморима, возможность возглавить «Юнайтед» перевесила.

Летом The Athletic писал, что Рубен – один из тех, с кем общались боссы «Юнайтед». Правда, тогда о кандидатуру упоминали лишь вскользь, он явно был не в первой половине длинного списка. Про Томаса Тухеля, Томаса Франка, Гарета Саутгейта и Марку Силву говорили гораздо больше. Но сейчас, когда срочно понадобился вариант на замену Эрику тен Хагу, фаворитом внезапно стал Аморим.

Произошло все очень быстро. В понедельник Дэвид Орнштейн из The Athletic передавал, что «Юнайтед» обсуждает со «Спортингом» выкуп Аморима. Во вторник – официальное объявление от португальского клуба.

Это второй случай, когда за Аморима заплатили такую сумму.

Аморим второй раз вот так уходит за новым вызовом. В 2020-м амбиции Рубена оказались крупнее, чем краткосрочный успех с «Брагой».

Португалец возглавил кризисную команду в декабре 2019-го, и сразу задалось: в первом же матче размазал «Белененсеш» 7:1, через три недели обыграл «Порту» в финале Кубка Португалии (1:0). В феврале 2020-го «Брага» Аморима впервые за 65 лет победила «Бенфику» в гостях (1:0).

В «Браге» Рубен проиграл всего дважды: оба матча в 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:3 и 0:1).

4 марта Аморима забрал «Спортинг» – тоже был трансфер. Не дожидаясь лета, отдали 10 млн отступных – те же, что и сейчас платят из Англии. Молодой тренер принес четыре трофея: те два чемпионства, а также Кубок и Суперкубок Португалии.

Аморима хотели «Ливерпуль», «Сити», «Челси» и «Вест Хэм». Мог стать преемником Клоппа или Гвардиолы

Насколько Рубен Аморим востребованный, ясно из списка клубов, которые его рассматривали.

«Ман Сити» . Португальца до этого дня обсуждали как одного из фаворитов на место Пепа Гвардиолы, если он все-таки уйдет следующим летом. По словам Джеймса Дакера из The Telegraph, будущий спортивный директор «Сити» Угу Виана (сейчас дорабатывает в «Спортинге») очень тесно общается с Аморимом и мог взять его с собой, когда сам приступит к работе в Манчестере. Флориан Плеттенберг тогда подтвердил: Аморим точно в списке кандидатов «Сити».

«Челси» в апреле 2024-го думал заменить португальцем Маурисио Почеттино, об этом писал Сами Мокбель из Daily Mail.

«Вест Хэм» был близок весной, дошло до нелепого. Рубен посреди сезона поехал в Лондон на переговоры, клуб хотел уволить Дэвида Мойеса в конце сезона и назначить португальца. В итоге Аморим отказался сам, а потом публично извинился:

«Моя поездка была ошибкой, я сделал это совсем не вовремя. Это было неправильно, особенно учитывая, что я так требователен к своим игрокам и всегда первым говорю, что действия каждого из них могут навредить команде. Я уже удалял игроков из состава за гораздо меньшие проступки. Я ошибся и должен принять это. Я объяснил все игрокам и персоналу. Пришло время двигаться дальше».

«Ливерпуль» рассматривал на роль преемника Юргена Клоппа. После отказа Хаби Алонсо переключились в том числе на португальца. Правда, в итоге клуб сам вышел из переговоров. Мелисса Редди из Sky Sports поясняет: «Ливерпульцам не подошло долгосрочное видение тренера, в особенности его игровой стиль с использованием трех центральных защитников».

Вероятно, «МЮ» схема 3-4-3 не смутила. The Telegraph передает, что Рубен не откажется от нее в АПЛ.

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Рубен Аморим, по данным Daily Mail, прилетит в Англию уже в среду. Португалец не будет вмешиваться в подготовку к кубковому матчу с «Лестером» – с командой отработает и.о. главного Руд ван Нистелрой.

А дальше – Аморим. И дебют против «Челси» в воскресенье.

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Фото: Gettyimages.ru /Emilio Andreoli, Octavio Passos