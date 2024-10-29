Кадр дня: новый босс «МЮ» схватился за голову после гола Джонни Эванса. Теперь Аморим будет его тренировать

Регулярно играл с командой сэра Алекса.

Рубен Аморим – уже на пути в «Манчестер Юнайтед» . Ожидается, что уже на этой неделе 39-летний португальский тренер познакомится с командой. Хотя в составе «МЮ» много знакомых Рубену лиц. И речь даже не про Мануэля Угарте, раскрывшегося как раз в «Спортинге».

Сразу после подтверждения, что «Юнайтед» заплатит «Спортингу» 10 млн евро за тренера, завирусилось это фото из 2012-го. Новый тренер «МЮ» в кадре держится за голову, справа от него радуется голу «Браге» Джонни Эванс – он до сих пор игрок «МЮ» .

Теперь Рубен будет тренировать 36-летнего игрока .

Аморим закончил карьеру восемь лет назад, а пока играл за «Бенфику» и «Брагу», успел даже несколько раз встретиться c «Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Первый раз – еще в 2011-м, когда «Бенфика» и «МЮ» дважды сыграли вничью на групповом этапе. Португальцы тогда заняли первое место и отправили «Юнайтед» в Лигу Европы. А Рубен Аморим познакомился с Джонни Эвансом, которого теперь будет тренировать.

На фото Рубен уходит от подката Майкла Кэррика – сейчас бы это выглядело уже дуэлью тренеров.

Даррен Флетчер забил в одном из тех матчей – сейчас он, скорее всего, останется тренером по развитию техники и в штабе португальца.

Сэра Алекса новый менеджер «МЮ» уже видел вблизи. Когда выходил или уходил на замену как минимум.

Через год «МЮ» попал в одну группу с «Брагой», там Аморим был в аренде. Тогда «Юнайтед» два раза обыграл португальцев (тогда же сделано и первое фото), в их составе были и будущий спортивный директор «Ман Сити» Угу Виана, и легенда «Локомотива» Эдер.

В 2014-м «Бенфика» с Аморимом вышла в финал Лиги Европы. По пути вынесли и «Тоттенхэм» с Кристианом Эриксеном...

...и «Ювентус» с Полем Погба в 1/2 финала.

В финале тогда проиграли монстру турнира – «Севилье» Унаи Эмери.

В составе нынешнего «Манчестер Юнайтед» есть бывший одноклубник Аморима: Рубен в «Бенфике» три раза выходил на поле вместе со шведским защитником Виктором Линделефом. Два раза еще за дубль.

В Лиссабоне Аморим пересекался с другими бывшими игроками «Юнайтед»: например, с Неманей Матичем и Анхелем Ди Марией.

В сборной Португалии – с Нани и Кришитану Роналду.

Были даже общие матчи с Бернарду Силвой, так что в Манчестере у Рубена уже есть и такой знакомый.

Заканчивал карьеру Аморим в Катаре. Там пересекся с другим потенциальным кандидатом на пост тренера «Юнайтед» – Хави. В единственной встрече полузащитников «Аль-Вакра» Аморима обыграла «Аль-Садд» (3:1). Теперь португалец обошел Хави и в борьбе за пост тренера «МЮ».

Рубен Аморим ни разу за карьеру игрока не обыграл «Манчестер Юнайтед». Сейчас у него есть шанс побеждать с командой на «Олд Траффорд» как хозяину.

Аморим – новый тренер «МЮ», за 10 млн евро. Его хотели многие топы АПЛ

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Фото: AFP /Paulo Duarte, Armando Franca, JON SUPER; Gettyimages.ru /Valerio Pennicino, Alex Livesey