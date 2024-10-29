Последние детали перехода Аморима в «МЮ» уладят после сегодняшнего матча «Спортинга» с «Насьоналем»

Переход Рубена Аморима в «МЮ» находится на завершающей стадии.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что все окончательные детали сделки будут улажены после матча «Спортинга » с «Насьоналем » этим вечером.

Ожидается, что переход Аморима в «МЮ» будет полностью завершен и объявлен на этой неделе.

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