Последние детали перехода Аморима в «МЮ» уладят после сегодняшнего матча «Спортинга» с «Насьоналем»
Переход Рубена Аморима в «МЮ» находится на завершающей стадии.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что все окончательные детали сделки будут улажены после матча «Спортинга» с «Насьоналем» этим вечером.
Ожидается, что переход Аморима в «МЮ» будет полностью завершен и объявлен на этой неделе.
«Спортинг» подтвердил, что Аморим возглавит «МЮ». Англичане выплатят 10 млн евро отступных за тренера (Фабрицио Романо)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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