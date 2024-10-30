«Золотой мяч» упустил возможность отдать дань уважения самому обсуждаемому игроку сезона, известному способностью решать матчи и общественной активностью». Бразильский комментатор Лакомбе о награде
Комментатор из Бразилии недовольна итогами «Золотого мяча».
Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан Родри. Винисиус занял второе место.
«Золотой мяч» упустил возможность отдать дань уважения самому обсуждаемому игроку сезона – известному своим дриблингом, голами, способностью решать исходы матчей и общественной активностью», – сказала Милли Лакомбе, спортивный комментатор бразильского новостного сайта UOL.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Yahoo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости