«Золотой мяч» упустил возможность отдать дань уважения самому обсуждаемому игроку сезона, известному способностью решать матчи и общественной активностью». Бразильский комментатор Лакомбе о награде

Комментатор из Бразилии недовольна итогами «Золотого мяча».

Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан Родри. Винисиус занял второе место.

«Золотой мяч » упустил возможность отдать дань уважения самому обсуждаемому игроку сезона – известному своим дриблингом, голами, способностью решать исходы матчей и общественной активностью», – сказала Милли Лакомбе, спортивный комментатор бразильского новостного сайта UOL.